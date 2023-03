Acidente na BR-040 deixa um morto e vítimas com politraumatismos

Bombeiros atenderam as vítimas do grave acidente automobilístico na BR-040 (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um acidente que envolveu três carros na BR-040, em Barbacena, no Campo das Vertentes, resultou em 13 vítimas. A gravidade da batida foi tamanha que deixou uma pessoa morta. Entre os feridos, cinco eram crianças e oito adultos. A colisão foi registrada na noite dessa quinta-feira (2/3) no KM 695 da estrada.

Segundo relatos recebidos pelos bombeiros, um motorista teria batido a lateral do automóvel que dirigia em outros dois veículos que vinham em sentido contrário. Com a força do impacto, as vítimas sofreram politraumatismos e precisaram ser retiradas do interior do veículo.

O atendimento aos feridos foi prestado pelas equipes do Samu. Também participaram do salvamento agentes da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal e da Prefeitura de Alfredo Vasconcelos, cidade vizinha de Barbacena, que enviou uma ambulância. As vítimas foram levadas ao Hospital Regional.

Houve derramamento de óleo na pista, o que aumentou o risco de explosão e incêndio no local, além da possibilidade de derrapagem. A situação foi controlada pelas equipes que atenderam a ocorrência.

*Estagiária sob supervisão