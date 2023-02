Quase 600 mil pessoas vivem em área de risco geológico em Minas

Morro da Forca, em Ouro Preto. A cidade concentra o maior número de áreas de risco dentre as analisadas pelo SGB (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Minas Gerais tem, ao menos, 581.703 pessoas vivendo em área de risco geológico. O estado é o segundo com mais locais apontados como perigosos pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Mais de três quartos dos pontos destacados são ameaçados por deslizamentos.









O trabalho de mapeamento contempla 1,6 mil cidades no país e abrange mais municípios nos estados listados. A lista, portanto, não é um retrato exato da situação do país, mas fornece detalhes importantes sobre a vulnerabilidade da área estudada.



Minas Gerais



Em Minas, há 671 áreas apontadas como de risco muito alto e 2.178 de risco alto. Do total, cerca de 75% sob perigo de deslizamento, 15% de inundação, 3% de erosão, 2% de queda e 4% listados como outros fatores.





Com 313 áreas de risco, Ouro Preto lidera a lista de cidades com mais regiões sob perigo no estado e também no país . Em Minas, a sequência tem Ipatinga, Juiz de Fora, Santa Luzia, Sabinópolis, Muriaé, Antônio Dias, Ervália, Além Paraíba e Ibirité fechando as dez primeiras.