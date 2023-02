Casa em favela de BH é finalista de concurso internacional de arquitetura

A Casa do Pomar do Cafezal, residência do artista Kdu dos Anjos, com projeto de Fernando Maculan e Joana Magalhães, disputa com outras quatro casas (foto: Leonardo Finotti/Divulgação) A pequena casa de tijolo à vista no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, foi uma das mais votadas e está entre as finalistas do concurso internacional de arquitetura que vai eleger a Casa do Ano de 2023.









Estão entre as concorrentes casas no México, na Índia, no Vietnã e na Alemanha. A segunda tem seus 920 m², contra os 66 m² da concorrente brasileira ou 55 m² da vietnamita. O critério, apesar das diferenças, não é só a riqueza ostentada, mas a beleza, a originalidade e o conceito do projeto.





O proprietário da casa, Kdu dos Anjos, está confiante na vitória. "Os arquitetos são muito anti sociais. Eles ficam postando foto de corrimão, de maçaneta. Eles não tem engajamento que nem nós", brincou.





Veja as imagens da Casa do Pomar do Cafezal: