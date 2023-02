Caminhão estacionado em posto de combustíveis explode e pega fogo

As chamas destruíram toda a cabine do caminhão (foto: Corpo de Bombeiros de Sacramento/Divulgação) Uma explosão que veio de um caminhão carregado com ração para animais, nesta terça-feira (7/2), seguida de um incêndio, causaram a perda total de sua cabine. O veículo estava estacionado em um posto de combustíveis, à margem da BR-428, nas proximidades de Sacramento, no Triângulo Mineiro.

Os bombeiros de Sacramento chegaram a tempo de o fogo não consumir todo o caminhão, sendo que utilizaram água de um caminhão pipa para apagar as chamas.

“Deslocaram-se duas viaturas para o local, onde foi constatado um incêndio que já havia tomado conta da cabine.

A guarnição de socorro debelou as chamas com o apoio da Polícia Militar (PM) na segurança do cenário, evitando que grande parte da carga fosse consumida.



Não houve vítimas e a situação foi devidamente controlada”, diz outros trechos de nota do CB de Sacramento.