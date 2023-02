Tatu é resgatado atrás de geladeira de casa em Janaúba

Um morador de Janaúba, no Norte de Minas, se deparou com um tatu no quintal de sua casa, no Bairro Santo Antônio, na manhã desta terça-feira (7/02). Sem saber a origem do animal, o morador acionou o Corpo de Bombeiros.

Quando chegou ao local, a guarnição encontrou o tatu tentando se esconder atrás da geladeira, na cozinha da residência.

Os bombeiros resgataram o animal, que foi levado de volta ao seu habitat na natureza, sendo solto em uma área de reserva legal.

Segundo o ambientalista Eduardo Gomes, de Montes Claros, também no Norte do estado, o animal encontrado em Janaúba é da espécie “tatu-galinha” (Dasypus novemcinctus) e tem peso médio de 3,6 quilos.

'Doença do tatu'

Ao comunicar sobre a ocorrência do resgate do tatu encontrado no quintal de uma casa em Janaúba, o Corpo de Bombeiros também divulgou nota, lembrando que existe um fungo encontrado no solo, chamado Paracoccidioidomicose (PCM), que pode provocar uma doença em humanos, cuja forma grave leva à morte.



A corporação ressalta que o fungo pode ser encontrado nas “tocas de tatus’, o que foi verificado no Piauí.

“A doença ficou conhecida como 'doença do tatu'. Esse lembrete vale para pessoas que querem domesticar o animal colocando suas vidas em risco”, alertou o Corpo de Bombeiros.