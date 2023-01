Homem é baleado em inauguração de bar no Bairro Taquaril

Tiroteio acabou com a festa. Corre-corre foi visto depois dos tiros (foto: PMMG)

Muitas vezes, um dia de festa termina em tragédia. Foi o que aconteceu na inauguração de um bar, no Bairro Taquaril, na região leste de Belo Horizonte, na noite de domingo.



Dois homens discutiram e trocaram tiros. A confusão envolveu um policial militar aposentado, um amigo dele e um terceiro homem, supostamente traficante.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, tudo começou com uma discussão entre uma mulher, namorada do amigo do ex-policial, e uo suposto traficante de drogas.

O namorado da mulher tomou as dores da namorada e entrou na discussão. O ex-policial, ao ver o amigo discutindo, também tomou partido. O suspeito de tráfico sacou um revólver e deu três tiros no desafeto. O ex-militar sacou a arma dele e também disparou contra o traficante, que conseguiu fugir.

O amigo do ex-militar ficou gravemente ferido e foi levado o Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS), onde passou por cirurgia e segue internado.

O ex-policial militar foi preso em flagrante. No carro dele, foram encontradas armas com o número de série raspado. O carro do ex-PM também foi apreendido.