Corpo em decomposição é achado boiando há cinco dias no Rio Paraopeba

O Corpo de Bombeiros encontrou nesta sexta-feira (20/1) o corpo de um homem, de 32 anos, boiando e em decomposição no Rio Paraopeba, na cidade de Belo Vale, na região Central do estado.

Ele estava desaparecido desde o último domingo (15/1), quando testemunhas relataram aos militares que todos estavam saltando de uma ponte no município de Jeceaba, a 115 km de Belo Horizonte, para nadar no local. No entanto, o homem se afogou e não foi mais visto.