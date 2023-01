Quadrilha ludibria porteiros e invade prédios em bairro nobre de BH

Prédios na Avenida Bandeirantes, no Sion, têm sido alvos dos ladrões (foto: Redes sociais)

Um alerta sobre um casal que vem praticando roubos em prédios residenciais foi expedido pela Polícia Militar para moradores do Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com a PM, os ladrões se passam por moradores, ligam para os porteiros os chamando pelo nome e dão desculpas, dizendo que perderam as chaves e que precisam entrar.



Na tarde dessa terça-feira (17/01), dois apartamentos de um prédio na Avenida Bandeirantes foram invadidos e revirados. Segundo os proprietários, as jóias desapareceram.

O golpe já foi identificado pela polícia. Pela manhã, um homem passa e pergunta ao porteiro, pelo interfone, sobre um certo apartamento. Pergunta, inclusive se os moradores estão. O porteiro, inocentemente, passa a informação. À tarde, o casal retorna falando com o porteiro sobre o apartamento e que precisam entrar.

Câmeras de segurança dos imóveis flagraram o casal entrando no prédio, ambos bem vestidos. A mulher usava uma bolsa grande de grife. Ao passar pelo porteiro, o casal insiuna estar falando ao celular e vai direto para o elevador. A partir daí, os dois vão para o andar desejado.

Segundo a Polícia Militar, o mesma forma de atuação já foi adotada em outros três prédios, todos no Sion. Em todos os imóveis, os ladrões levaram jóias e dólares, mas não se interessam pelos celulares de pessoas da casa, pois os aparelhos modernos são fáceis de serem rastreados.

Pelas imagens já em poder da polícia, percebe-se que trata-se de uma quadrilha, que teria pelo menos quatro integrantes. Além do casal e do homem que aborda o porteiro, um quarto integrante, do sexo masculino, permanece na frente do prédio, monitorando o movimento.