Unidade do Hospital São Francisco de Assis vai funcionar por mais 3 meses

Hospital já empenhou esforços com o poder público para tentar resolver a situação, mas foi informado de que não será possível resolver o problema (foto: Hospital São Francisco de Assis/ Reprodução) A unidade do Hospital São Francisco de Assis, no Bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, responsável por atender pacientes ortopédicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), vai ficar mais três meses abertos. Em 14 de dezembro de 2022, o conselho do complexo hospitalar anunciou o fechamento da unidade, devido a uma crise financeira.





Nesta quinta-feira (5/1), por meio de nota, a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis afirmou que suspendeu os avisos prévios dos mais de 300 funcionários da unidade, após a ajuda de diversos órgãos como a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a Secretaria Municipal de Saúde, alguns deputados e vereadores.





Crise financeira

Em seu primeiro comunicado, informando a suspensão das atividades, a Fundação Hospitalar São Francisco explicou ter sido feito um estudo de viabilidade, que indicou que, "se não houver a cobertura total do valor necessário, a desativação da unidade, com a transferência de alguns leitos para a unidade do bairro Concórdia, diminuirá a necessidade do reforço de orçamento e chegará a um patamar aceitável para melhor equilíbrio das contas e sobrevivência de toda a Fundação".





Na ocasião, a instituição alegou ter procurado entidades públicas para auxílio. Segundo a direção, "a Secretaria Municipal de Saúde de BH informou anteriormente que disponibilizaria o valor de R$ 2 milhões para ajudar no déficit de caixa, em duas parcelas, a serem pagas em novembro e dezembro, mas nos comunicou nesses últimos dias que não poderia cumprir com esse compromisso".