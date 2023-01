CPI da BHTrans: Cade encontra indícios de cartel, mas arquiva processo

Processo que apurou irregularidades nos contratos de ônibus da capital foi arquivado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do Ministério da Justiça e Segurança Pública arquivou o procedimento preparatório de inquérito administrativo instaurado para apurar indícios de cartelização das empresas de transporte coletivo de Belo Horizonte.

Mesmo com “indícios robustos de ter havido a conduta de formação de cartel" na licitação de 2008, que resultou na contratação das empresas de ônibus que atuam na capital, o Cade arquivou o processo por causa do vencimento do prazo prescricional.

A conduta de cartel tem prazo de prescrição de 12 anos. Como o contrato com as empresas de ônibus foi assinado em 2008, a "pretensão sancionatória da conduta" foi esgotada em 2020.

No documento, o Cade destaca que, embora não tenha meios de sancionar os responsáveis "pela grave conduta deste caso", a legislação prevê outras possibilidades de compensação dos danos causados à ordem econômica aos consumidores.

O Cade determinou, ainda, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e à Procuradoria-Geral de Belo Horizonte.

Procurada, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que não tem conhecimento do relatório e por isso não irá se posicionar.

CPI da BHTrans

Em novembro de 2021, a CPI da BHTrans apurou irregularidades nos contratos de ônibus da capital. Na época, o relatório pediu o indiciamento de mais de 30 pessoas e empresas, incluindo empresários de ônibus e servidores municipais.

A comissão concluiu que houve "diversas irregularidades cometidas na própria execução dos serviços outorgados, com profundos reflexos econômicos e sociais, gerando ganhos indevidos aos consórcios concessionários e às empresas prestadoras e prejuízos à população".