Polícia Federal prende três foragidos da Justiça em aeroportos de BH e SP

Atuação da Polícia Federal em aeroportos terminou em três prisões (foto: PF/Divulgação)

Um dos homens mais procurados pela Polícia Federal, indiciado pelos crimes de contrabando de migrantes, com atuação no México, mineiro de Governador Valadares, foi preso na noite dessa quarta-feira (21/12), no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

O suspeito é um dos principais investigados na Operação Relicta Moris, deflagrada em Governador Valadares, e réu em ação penal. Ele foi preso quando tentava embarcar para o exterior.

No Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, uma segunda prisão, de um homem de 31 anos, que tinha em aberto mandado de prisão expedido pela 2ª. Vara Criminal do TJMG da Comarca de Ipatinga. Ele foi condenado pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11343/2006 com pena aumentada pelo artigo 40 da mesma Lei.

Também em Confins, ouro homem que tinha mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pelo crime de furto qualificado, foi localizado e preso na sala de embarque. Ele estava em conexão vindo de Guarulhos e com destino a Porto Seguro.