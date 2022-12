UFSJ inaugura Galeria de Reitores e divide opiniões após corte no orçamento

Por Emanuel Reis - Especial para o EM



Cerimônia aconteceu na tarde desta quarta (7) no saguão do Câmpus Sede da UFSJ, em São João del-Rei (foto: Ascom/UFSJ) Para marcar as comemorações dos 35 anos de federalização da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), foi instalado no saguão do Câmpus Santo Antônio (sede) nessa quarta-feira (7) a Galeria de Reitores(as) e Vice-Reitores(as).



O evento reuniu mais de 70 pessoas, entre professores, técnicos, gestores e estudantes. Contudo, estudantes comentaram o post de divulgação na conta oficial da universidade no Instagram, com questionamentos sobre ser este o momento adequado para a celebração, dados os recentes bloqueios orçamentários que afetam as instituições públicas.

Em consequência desse bloqueio, Andrade se reuniu na terça-feira (6/12) com a Associação de Docentes (ADUFSJ), Sindicato dos Servidores (SINDS-UFSJ) e com o Diretório Central dos Estudantes (DCE) para informá-los sobre a situação da instituição.



O reitor esclareceu que não há dinheiro para custear contratos de terceirizados, contas de água, luz, telefone, bolsas no geral - doutorado, mestrado, graduação, estágios, monitorias e residências. Ressaltou ainda que a UFSJ está com R$ 600 mil em contas negativas, decorrentes da diminuição do orçamento das federais.

Estudantes comentaram o post do anúncio de abertura da Galeria com opiniões distintas, como críticas, perguntas ou emojis de palmas. "Comemorando os 35 anos na pior fase, com certeza", postou uma estudante que não quise ser identificada.



Ela relatou à reportagem que recebe uma bolsa socioeconômica, que a auxilia com moradia, alimentação e permanência, importante para custeio de suas atividades na faculdade. "O atraso na bolsa está afetando diretamente as minhas necessidades básicas do dia a dia, porque com esse dinheiro eu pago aluguel e alimentação. Essas contas não esperam o desbloqueio", explica.

Sobre a relação do momento financeiro crítico ao qual a UFSJ está inserido, atrelado à inauguração da Galeria de Reitores(as) e Vice-Reitores(as), ela tem um posicionamento favorável, porém crítico. Apesar de considerar válida a homenagem para a Universidade e os reitores, ela diz que "estamos passando um momento de incerteza, como foi divulgado pelo reitor, de saldo negativo para nenhum pagamento. Sendo assim, acho que deveriam ter outras prioridades no momento".

Perfis deixaram as suas opiniões no post, mas optaram por não dar entrevista (foto: Reprodução)





A cerimônia de inauguração

A celebração em torno da Galeria dos Reitores(as) e Vice-Reitores(as) foi marcada por música, exibição de vídeo comemorativo, homenagens a antigos docentes e pela tranmissão ao vivo pela TV UFSJ . Toda a estrutura do evento contou com o trabalho de servidores da universidade.

Na parede, foram instalados os quadros dos gestores que comandaram a instituição desde a sua criação, em 1987. Os anfitriões, o reitor Marcelo Andrade e vice-reitora Rosy Ribeiro, receberam os professores Frederico Ozanan Neves, Mário Neto Borges, Helvécio Luiz Reis, Wlamir José da Silva, Antônio Luiz Assunção e Waléria Heloísa Kemp e representantes dos professores João Bosco de Castro Teixeira e Maria do Carmo da Silva Gonçalves.

*A estudante entrevistada optou por não ser identificada.