PM apreende adolescentes suspeitos de furtar éguas com embriões valiosos

A Polícia Militar (PM) de Patrocínio recuperou quatro éguas fecundadas com embriões de alto valor na tarde de dessa quarta-feira (30/11), em áreas rurais de Patrocínio e Guimarães, ambas cidades do Alto Paranaíba.

As éguas foram furtadas de Haras de Patrocínio, no Alto Paranaíba

Avaliados e R$ 30 mil, os animais haviam sido furtados na manhã de ontem em um haras de Patrocínio. Os suspeitos do furto são quatro adolescentes de 12, 13 e 16 anos. Segundo a PM, eles foram apreendidos e confessaram o ato infracional.

As éguas foram devolvidas ao haras, instantes depois de recuperadas (foto: PMMG/Divulgação)

Segundo informações do boletim de ocorrência, ao serem acionados, os policiais partiram para as buscas nos arredores de Patrocínio. Com a ajuda de populares, eles conseguiram localizar os quatro suspeitos, além de duas das éguas furtadas em uma área de mata.Ainda no local, o grupo acabou confessando o crime e apontou o paradeiro das outras duas éguas, que estavam na zona rural de Guimarânia, a cerca de 30 km de Patrocínio.