BH homenageia Guimarães Rosa nos 55 anos de seu 'encantamento'

Manhã de cultura, homenagens e valorização das letras. Admiradores da obra do mineiro João Guimarães Rosa (1908-1967) se reuniram neste sábado (19/11), em Belo Horizone, para lembrar os 55 anos da morte ou “encantamento” do autor de Grande Sertão: Veredas, Sagarana.

Na praça batizada com o nome do escritor natural de Cordisburgo, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste da capital, autoridades civis e militares e convidados participaram da sessão solene que homenageou também a Bandeira do Brasil, celebrada em 19 de novembro e instituída há 133 anos.





Promovido pela Academia de Letras dos Militares Mineiros Capitão-Médico João Guimarães Rosa (fundada em 1995), Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Clube dos Oficiais da PM e Corpo de Bombeiros Militares (CBMMG), o encontro festivo entregou o troféu Capitão-Médico João Guimarães Rosa, chamado Patrono-Príncipe da Academia da PMMG, a pessoas que, segundo os organizadores, destacam e elevam o nome do escritor mineiro.





Entre os homenageados, o secretário de Estado de Cultura e Turismo, arquiteto, historiador e professor Leônidas Oliveira, que falou sobre a importância de Guimarães Rosa como expoente da cultura mineira e da literatura brasileira.

Entre os homenageados, o secretário de Estado de Cultura e Turismo, arquiteto, historiador e professor Leônidas Oliveira, que falou sobre a importância de Guimarães Rosa (foto: Subtenente Magalhães/Polícia Militar/Divulgação)

O troféu foi outorgado também ao grupo Caminhos do Sertão, à Academia Novense de Letras, Ciências e Artes (Anelca), a Marcelo de Camargos Pereira, coordenador de Atendimento Regional Nordeste da Prefeitura de Belo Horizonte e ao escritor e Antônio Carlos Guimarães, da Academia Familiar de Letras Guimarães Rosa.

Autoridades civis, militares e convidados participaram da sessão solene (foto: Subtenente Magalhães/Polícia Militar/Divulgação)

MONUMENTO

Flores foram colocadas no monumento, que tem uma estátua do escritor feita pelo escultor Stamar de Azevedo Júnior, mais conhecido como Tazico, de Cordisburgo.

Quem está acostumado a ver fotos do escritor de terno, principalmente quanto ao período em que foi diplomata, de vaqueiro, nas andanças pelo sertão mineiro ou com o fardão da Academia Brasileira de Letras (ABL), se surpreende, pois Rosa está fardado, como capitão-médico, pois em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, serviu como médico voluntário da Força Pública e, posteriormente, atuou como oficial médico no 9º Batalhão de Infantaria em Barbacena. Guimarães Rosa morreu aos 59 anos, no Dia da Bandeira.