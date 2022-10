Av Presidente Eurico Dutra 'afunda' no Belvedere e deixa trânsito lento

Não há previsão de liberação da via antes do estudo da Sudecap, de acordo com a BHTrans (foto: BHTrans/Reprodução)

Devido às fortes chuvas em Belo Horizonte nos últimos dias, a Av. Presidente Eurico Dutra no Belvedere, Região Centro-Sul de BH afundou na manhã desta terça-feira (25/10). A infiltração de água no solo provocou o fenômeno tecnicamente chamado de 'abatimento'. As duas faixas centrais, uma no sentido bairro, outra no sentido Centro, estão interditadas.

A restrição está na altura do número 300 desde 10h da manhã.

%u26A0%uFE0F8h30 Av. Pres. Eurico Dutra esta com duas faixas centrais fechadas devido abatimento da via. Trânsito lento no sentido centro. pic.twitter.com/k7CE3ioNZ0 %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) October 25, 2022

De acordo com a BHTrans, a avenida é um desvio muito utilizado pelos motoristas que desejam evitar a Av. Nossa Senhora do Carmo. Por isso, a BHTrans informa que o motorista deve se prevenir e tentar sair mais cedo de casa ou do trabalho, porque a lentidão será inevitável.

A BHTrans informa ainda que não há previsão para a liberação da via. Para que as faixas interditadas sejam liberadas, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) terá de fazer um estudo para avaliar o quanto de água entrou por baixo do asfalto e quais são as formas de resolver o problema.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Sudecap por email, e aguarda resposta.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen