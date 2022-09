Padre mineiro é eleito Superior Geral dos Redentoristas

Padre mineiro foi eleito em Roma (foto: acervo pessoal) Nesta terça-feira (27/9), o padre Rogério Gomes, 47 anos, natural de Alterosa, Sul de Minas, professor de Teologia e ex-provincial de São Paulo, foi eleito o novo Superior Geral da Congregação do Santíssimo Redentor. O pleito foi realizado em Roma, na Itália, por ocasião do 26° Capítulo Geral, isto é, uma reunião geral dos missionários de Santo Afonso, representando as unidades da congregação do mundo inteiro.

“Ter um superior geral redentorista brasileiro no mundo é marcar um pouco a tradição dos redentoristas no Brasil, onde nós estamos há 129 anos. Atualmente é um dos países com mais redentoristas em todo o mundo, é muito relevante. Nós já tivemos um geral brasileiro, padre Amaral, e agora, com o padre Rogério Gomes, isso só vem confirmar mais profundamente essa atividade missionária que nós temos”, disse o padre Sérgio Luiz e Silva, Secretário de Comunicação da Província MG, RJ e ES e pároco da Paróquia Santo Afonso, Rio de Janeiro capital.

Padre Rogério substitui o padre canadense Michel Brehl, que encerra agora o seu mandato após 12 anos à frente da Congregação. Na função de Superior Geral, o padre mineiro assume a missão de continuar o trabalho de liderar os Redentoristas que atuam nos cinco continentes. Seus trabalhos devem chegar às regiões remotas da Austrália e da África, além das comunidades situadas nas periferias da América Latina e da Ásia. Além disso, muitas paróquias, santuários e comunidades que se localizam na maior parte dos países da Europa e em toda a América Latina.

O padre nasceu em 10 de outubro de 1974, em Alterosa. O novo Superior Geral é formado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Puc-Campinas) e em Teologia pelo ITESP (Instituto São Paulo de Estudos Superiores). Possui formação na área de Espiritualidade pelo Centro Teresiano de Espiritualidade (Carmelitas) e Mestrado com ênfase em Bioética pela Academia Alfonsiana de Roma. Em 2013, Pe. Rogério concluiu o Doutorado em Teologia Moral pela Academia Alfonsiana de Roma, com a tese sendo publicada posteriormente pela Editora Santuário, sob o título ‘Vigilância e segurança na sociedade tecnológica’.

Foi professor do ISPES (Instituto São Paulo de Estudos Superiores), da EAD (Escola Dominicana de Teologia e da Faculdade de Teologia São Bento (SP).

Sua primeira profissão na Congregação foi em janeiro de 2005, um ano depois ele foi ordenado padre. Desde esta data, padre Rogério atuou em várias comunidades da Província de São Paulo: Jardim Oratório, Paróquia Menino Jesus, Paróquia Santa Luzia, em Campinas (SP).

Carreira

O novo Padre Geral dos Redentoristas foi Superior Provincial da Província de São Paulo no período de 2014 a 2016, quando deixou o cargo por ter sido eleito Conselheiro Geral para o período de 2016 a 2022. Ele conhece e fala Português, Italiano, Espanhol, inglês e entende o francês.

O padre redentorista se torna o segundo brasileiro e também o segundo Superior Provincial de São Paulo a ser eleito Superior Geral dos Redentoristas. A eleição aconteceu durante o 26 Capítulo Canônico, que é realizada desde 11 de setembro, na capital italiana. A Congregação Redentorista conta com mais de 4,6 mil membros, entre sacerdotes e irmãos, presentes em mais de 80 países do mundo.