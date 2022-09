Semáforos na Av. Nossa Sra. do Carmo param de funcionar por falta de luz

Mudanças no trânsito causadas por desligamento dos semáforos causa lentidão no trânsito (foto: foto: BHTrans/Reprodução)



Semáforos na avenida Nossa Senhora do Carmo pararam de funcionar, por volta das 11h30 da manhã desta terça-feira (27/9). A interrupção do serviço ocorre no trecho entre a rua Colômbia e o trevo do Belvedere. O problema foi causado por quedas de energia em decorrência da chuva que atinge Belo Horizonte.





Segundo informou a BHTrans em rede social, os retornos na altura da rua Colômbia e do trevo do Belvedere estão fechados para garantir a segurança dos motoristas e pedestres. A Cemig realiza, no momento, manutenção na rua Professor Rodrigues Seabra. O trânsito está lento no local.

Semáforos apagados na Av N Sra do Carmo, no trecho entre R Colômbia e Trevo do Belvedere devido falta de energia. Os retornos na altura da R Colômbia e do Trevo estão fechados para garantir a segurança. CEMIG realizando manutenção na R Professor Rodrigues Seabra

Alerta

A Defesa Civil de BH emitiu, na manhã desta terça-feira (27/9), alerta de chuvas fortes e ventos válido até a quarta-feira (28/9).





De acordo com o órgão, há possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, até as 8h da quarta-feira.





A Defesa Civil publicou, ainda, dicas de como agir em caso de chuvas. Veja na publicação abaixo: