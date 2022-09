Homem que matou servidor público é condenado a 24 anos de prisão

Servidor público César Augusto de Oliveira foi morto em sua casa com as mãos amarradas e parte do corpo queimado (foto: Reprodução/redes sociais)

O homem que matou o servidor público César Augusto de Oliveira, de 48 anos, em outubro de 2021, em Extrema, Sul de Minas, foi condenado em júri popular a 24 anos e seis meses de prisão. O julgamento aconteceu nessa quarta-feira (21/09), no Fórum da cidade.



O réu, Fabiano Aparecido Moreira, de 29, foi condenado por homicídio por motivo torpe e pelo emprego de asfixia, fogo e ocultação de provas.



Segundo a Polícia Militar, na manhã de 24 de outubro de 2021, César foi encontrado morto em sua casa, com as mãos amarradas, o corpo queimado parcialmente e sem roupas, em cima de sua cama. Os militares identificaram o autor do crime por intermédio de câmeras de segurança e ele foi preso.



A irmã da vítima encontrou o corpo. Parte do colchão foi queimado. Depois do crime, o carro da vítima foi levado e encontrado no mesmo dia, totalmente carbonizado, em Extrema.



O réu confessou o crime diante de todos, durante o júri,e disse também que ateou fogo na vítima ainda viva. Eles haviam mantido relações sexuais e que o que motivou o crime foi uma discussão por motivo de droga.