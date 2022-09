Jovem suspeito de atirar contra Delegacia de Varginha é preso

Prédio da Delegacia de Polícia de Varginha (foto: Asscom PMV)

Um jovem de 21 anos foi detido, em operação conjunta das polícias Militar e Civil, suspeito de pertencer ao trio que disparou tiros contra a Delegacia de Varginha, no Sul de Minas. Ele foi preso ontem (13/9) em seu local de trabalho, no Bairro Parque Imperador. O jovem confessou que as armas e a motocicleta usada no crime estavam na casa dele, no Bairro Vila Mendes.