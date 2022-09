Inscrições para processo seletivo do CEFET-MG encerram nesta semana

As vagas estão disponíveis nos em Belo Horizonte, Araxá, Contagem, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno e Timóteo (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) As inscrições para o processo seletivo do CEFET-MG terminam nesta quinta-feira (15/9). Estão abertas vagas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio e subsequentes para aqueles que já concluíram a educação básica. São 1.917 vagas em sete cidades do estado.









Uma taxa de inscrição de R$ 80 é cobrada para os participantes, mas estudantes que fizeram todo o Ensino Fundamental em escola pública ou como bolsista de escola privada podem pedir a isenção.





As informações completas sobre o processo seletivo, no edital, podem ser acessadas na página da Coordenação de Processos Seletivos (Copeve) do CEFET-MG

Cotas

Das 1.917 vagas, metade é destinada para ampla concorrência e a outra metade para cotistas. Podem concorrer como cotistas apenas os candidatos que cursaram integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, EJA ou que obtiveram o certificado de conclusão através do ENCCEJA.





Seguindo as proporções do Censo Demográfico do IBGE, 53,97% das vagas para cotistas são divididas entre negros (pretos e pardos) e indígenas, e 8,43% entre pessoas com deficiência. Para as cotas étnico-raciais, os candidatos aprovados irão passar por uma banca de verificação, ou heteroidentificação.

A renda também é um dos critérios da reserva de vagas. Metade de todas as vagas para cotistas serão disputadas por candidatos que comprovarem renda familiar per capita inferior a 1,5 salários mínimos.

Integrado, subsequente e concomitante

As três modalidades de cursos ofertadas são o técnico integrado, subsequente e concomitante, com 1.147 para o primeiro e 770 para os dois últimos.





O técnico integrado é para pessoas recém formadas no ensino fundamental. O estudante faz o ensino médio junto com o curso técnico, em tempo integral (manhã e tarde). Com duração de três anos, mais o estágio, ao fim do curso o estudante sai com o certificado de conclusão do ensino médio e com o diploma de nível técnico na área estudada.





O subsequente pode ser realizado por quem já terminou o ensino médio, e busca obter o diploma de nível técnico. Nesse caso, o curso tem duração de um a dois anos, mais o estágio, em período noturno.





Já o concomitante é para aqueles que estão cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio em outra instituição. O estudante vai frequentar o curso técnico no período noturno, com duração de um a dois anos, mais estágio, enquanto termina o ensino básico na outra escola.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira