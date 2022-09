Professora morre após carro cair em tanque de peixes no Sul de Minas

Carro ficou submerso e foi retirado de tanque por guindaste (foto: Divulgação/CBMMG )

Uma professora de 32 anos morreu na manhã desta sexta-feira (9/9) após perder o controle de seu carro e cair em um tanque de peixes em Três Corações, no Sul de Minas. O veículo ficou submerso no Pesqueiro do Bilu, às margens da rodovia MGC-460, no KM 8.O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta de 7h23 de hoje. A vítima estava indo de Lambari para Cambuquira, onde lecionava.De acordo com os bombeiros, não foi possível determinar o que fez a professora perder o controle da direção do automóvel.

Após o veículo ser retirado da água por um guindaste, a mulher teve a morte declarada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



A perícia da Polícia Civil e uma guarnição da Polícia Militar participaram do resgate.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Arruda