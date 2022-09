Acidente entre caminhão e carros interdita BR-381, próximo a Nova Era

As vítimas foram socorridas com o apoio do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) de João Monlevade. (foto: Reprodução/Twitter) A BR-381, em Nova Era, na região Central de Minas Gerais, está parcialmente interditada após um grave acidente envolvendo um caminhão e três carros, na tarde desta quarta-feira (7/9). A colisão aconteceu no KM 321.









Desde o acidente, ambos os sentidos da pista estão com retenções. A estimativa é de cerca de 4 quilômetros de engarrafamento, tanto no sentido João Monlevade quanto no sentido Ipatinga.