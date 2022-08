Homem é preso com milhares de comprimidos e produção caseira de rebites

Todo o material foi apreendido na casa do suspeito, situada em Uberaba, no bairro Parque Gameleiras 1 (foto: PMMG/Divulgação) Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) na casa dele, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, com um suposto esquema ilegal de produção caseira de rebite - droga que mantém pessoas acordadas por longo período.

Segundo informações do registro da PM, foram apreendidos no local 1.225 comprimidos de Nobésio, 314 de Pramil e 130 gramas de cafeína - compostos usados na fabricação do rebite caseiro. No local, os agentes também encontraram balança, embalagens, máquina de prensar pílulas, e várias cartelas com drágeas recém-fabricadas.

O homem foi preso sob suspeita de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Ele relatou aos militares que as substâncias químicas apreendidas foram compradas no Paraguai. O jovem disse ainda que vende o tóxico como “anfetamina” por meio de um aplicativo de celular.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da PC de Uberaba e, em seguida, à penitenciária da cidade.