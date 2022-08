Lula em BH: ato deixa trânsito travado nas principais avenidas da cidade

O comício realizado pelo candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em conjunto com o candidato ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), travou o trânsito nas principais avenidas do Centro de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (18/8).



O ato, realizado na Praça da Estação , começou às 18h, horário de pico, mas o trânsito na Avenida dos Andradas, no sentido bairro, foi interrompido duas horas antes. Quem deixou o trabalho nesse horário está tendo que ter paciência para chegar em casa por conta da lentidão. O reflexo atinge vias importantes.





Por conta do comício do candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na Praça da Estação, o trânsito em várias vias da cidade está travado (foto: Ramon Lisboa / EM)



Segundo as últimas atualizações da BHTrans, por volta das 18h30 as Avenidas Cristiano Machado, José Cândido da Silveira, do Contorno, dos Andradas e as ruas Pitt (Bairro Cidade Nova) e a dos Otoni (Santa Efigênia) apresentavam trânsito lento no sentido Centro.



Para quem transita pela Andradas, no sentido Praça da Estação, o desvio está sendo feito pela Rua Carijós.



Ainda de acordo com a BHTrans, as ruas por dentro do Centro fluem normalmente.