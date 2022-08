Homem rouba carro e cai em ponte durante fuga no Sul de Minas

Antes de cair da ponte, carro ainda atingiu outro veículo, que ficou danificado (foto: PMRv) Um homem de 30 anos se envolveu em um acidente enquanto tentava escapar da polícia, depois de ter roubado uma HB20 em Itajubá, no Sul de Minas, na manhã desta quinta-feira (11/8). Ele teria utilizado uma faca para roubar o veículo. O caso aconteceu por volta das 8h30.

Após o roubo, ele fugiu pela BR-459, sentido Wenceslau Braz, mas acabou batendo em outro veículo na rodovia, com placas de Passa Quatro/MG, e caiu no Rio Sapucaí, na ponte Santo Antônio.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) já estava atrás do veículo, com placas de Piranguinho (MG), e cercou a ponte após o carro cair. O suspeito saiu do veículo, nadou até as margens do rio e tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Ele foi levado ao Hospital das Clínicas de Itajubá com ferimentos leves.



O Corpo de Bombeiros também foi acionado e prestou atendimento à proprietária do veículo furtado, que estava “emocionalmente abalada”. Ela acompanhou a ocorrência e a perseguição policial e acabou sendo levada ao Pronto Socorro.

Envolvidos do outro veículo não se feriram (foto: PMRv)

Enquanto isso, os envolvidos do outro veículo em que o carro teria batido antes de cair, sendo o condutor e dois passageiros, não se feriram. O carro furtado ficou submerso no rio e aguardava liberação para retirada. O local ficou interditado nos dois sentidos durante o começo da ocorrência.

Segundo a PMRv, o autor é natural de Juiz de Fora e possui registros criminais de lesão corporal e uso e consumo de drogas. Ele teria utilizado uma faca para roubar o veículo.

Iago Almeida / Especial ao EM