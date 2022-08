São Lourenço: fim das charretes tem impasse entre prefeitura e condutores

Enquanto prefeitura oferece tuk-tuk ou R$ 30 mil, presidente da Associação dos Charreteiros diz que categoria só aceita R$ 100 mil de acordo (foto: Acervo EM)

Uma das principais estâncias hidrominerais de Minas, São Lourenço, no Sul do estado, vive um impasse. De um lado, os condutores das tradicionais charretes, que recusam a troca dos cavalos por tuk-tuks, triciclos voltados para passeios turísticos. Do outro, a prefeitura, que pretende se antecipar ao Projeto de Lei 189/2019, que tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e prevê a extinção de veículos de tração animal dentro dos perímetros urbanos do estado.





Na última sexta-feira (5/8), uma reunião entre as partes, que contou também com a presença do deputado estadual Osvaldo Lopes (PSD), identificado com a causa animal, terminou sem acordo. Foi oferecida uma indenização de R$ 30 mil para cada um dos condutores. O valor, segundo o presidente da Associação dos Charreteiros de São Lourenço, Nelson Roque Maciel, foi recusado. “Foi uma uma reunião muito conturbada, e não houve nenhum acordo oficial por nossa parte”, explicou Maciel. “O que estamos pedindo como indenização é R$ 100 mil por cada charrete. Eles ofereceram um tuk-tuk ou uma indenização de R$ 30 mil, mas esse valor não é interessante”, completou Maciel.









O presidente da associação afirma ainda que o deputado Osvaldo Lopes fez um levantamento informal no fim da reunião sobre a preferência de cada um dos charreteiros, mas que o documento não significava que uma decisão estava tomada pela categoria. “O deputado aproveitou um momento de euforia no fim da reunião e começou a chamar e perguntar aos charreteiros o que eles escolhiam: os R$ 30 mil ou o tuk-tuk. Agora estão usando essa lista de presença para divulgar que já está oficializado o acordo, sendo que isso não é verdade”, disse Maciel

Outro lado

Já o deputado Osvaldo Lopes afirmou que, dos 42 charreteiros do município, 30 já concordaram com a substituição dos cavalos pelos tuk-tuks. Segundo Lopes, ele enviou uma emenda parlamentar de R$ 1,3 milhão para o município viabilizar a troca. “O acordo vai garantir indenização no valor de R$ 30 mil para cada charreteiro, possibilitando a compra de uma carruagem elétrica ou utilizarem o recurso para o exercício de outra atividade. Para chegar a esse consenso, me reuni por diversas vezes com os charreteiros pessoalmente, ouvindo suas demandas e dúvidas”, disse.





Ele também garantiu ter um documento assinado pelos charreteiros. “Até o dia 20 de agosto, eles terão que comparecer à prefeitura para assinar uma carta de intenção”, afirmou.





Segundo a secretária de Saúde do município, Patrícia Lessa, o prazo apertado é causado pelo Orçamento do município, que terá de ser votado até o dia 30 de agosto. “O projeto de lei tem que ser enviado à Câmara rapidamente. Queremos saber agora se eles vão querer os tuk-tuks ou a indenização, pois temos que dar um prazo para eles se adequarem”, disse ela.