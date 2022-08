Carro bate em poste e motorista se fere na cabeça em Sete Lagoas

Carro bateu em um poste da Avenida Norte Sul e o motorista ficou ferido na cabeça (foto: CBMMG)

Um homem de 25 anos perdeu o controle do carro e bateu em um poste da Avenida Norte Sul, no Bairro Jardim Europa, em Sete Lagoas, Região Central de Minas, por volta das 20h desta sexta-feira (05/08).De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o condutor apresentava dores na cabeça e exibia um corte no local."Quando os militares do Corpo de Bombeiros chegaram na cena, a vítima já estava fora do veículo, consciente, orientada, queixando de dores na cabeça e com um corte contuso na região. Ela foi socorrida, imobilizada e encaminhada ao Hospital Municipal de Sete Lagoas pelos bombeiros", informou o CBMMG.