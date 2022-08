Agosto deve ser o mês mais seco do ano no Triângulo Mineiro

Ontem (1/8) em Uberaba foi registrado 18% de umidade relativa do ar (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

A previsão para agosto na região de Uberaba e Triângulo Mineiro é de nenhuma chuva, queda na umidade relativa do ar e, desta forma, deve ser o mês mais seco do ano.

De acordo com a climatologista Wanda Prata, a previsão de chuvas na região é somente para a segunda quinzena de setembro.

“Depois disso, como as massas de ar vão se tornar frequentes, porque vão começar a subir balões de ar frio da Antártida e vão se juntar a baixas pressões vindas da Amazônia, nós vamos ter chuvas; mais para o final de setembro. E depois, outubro será chuvoso”, afirmou.

Motivo da secura

Prata explica que o motivo de toda essa ‘secura’ na região do Triângulo é devido a um anticiclone de nível médio, que gira ao contrário dos ponteiros do relógio, e joga o ar aquecido e seco para baixo e para a superfície. “Esse anticiclone mantém essa secura, sendo que no mês de agosto ele fica central sobre o Triângulo Mineiro, Brasília e oeste do Mato Grosso. Então, agosto é o mês mais seco do ano”, considerou a climatologista.

Prata lembra que no ano passado a região do Triângulo chegou a registrar até 9% de umidade relativa do ar. “Ontem (segunda-feira) nós já tivemos 18%, e agora a tendência é continuar caindo para todo o Triângulo”, ressalta.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta semana, a região de Uberaba terá o predomínio de sol e não deve chover, sendo que os termômetros variam entre 16°C e 34°C.