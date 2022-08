Vale: mais duas barragens a montante em Minas foram eliminadas em julho

Barragem do Baixo Joao Pereira, em Congonhas, em 21/03/2018 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



Mais duas barragens a montante, do total de 30, foram eliminadas pela Vale no mês de julho deste ano. São elas a barragem Baixo João Pereira, na Mina Fábrica, em Congonhas (MG), e a do Dique 4 da barragem Pontal, em Itabira (MG).



Segundo a empresa, nove estruturas como essa no estado já foram eliminadas desde 2019. A meta é que 40% do total de 30, 12 barragens a montante, sejam eliminadas até o fim do ano. A previsão é do Programa de Descaracterização da empresa.









Os processos de descaracterização estão sendo acompanhados pelos órgãos competentes e pela auditoria técnica do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), segundo o comunicado da empresa. Cerca de 4.800 pessoas trabalham dentro do Programa.

Baixo João Pereira, em Congonhas

A barragem Baixo João Pereira continha 72 mil m³ de sedimentos, que passaram a ser dispostos em pilhas de estéril da Mina Fábrica. Segundo a Vale, a barragem tinha Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) positiva e não havia moradores dentro da Zona de Autossalvamento (ZAS).





230 trabalhadores de Congonhas estiveram envolvidos na eliminação da barragem. Uma nova barragem começou a ser construída no local, e deve ser concluído até o fim de 2022.

Dique 4 , em Itabira

Sem receber rejeitos desde 2014, foram 3,7 milhões de m³ de material removido no Dique 4, disposto em área dentro do Sistema Pontal. Não havia moradores dentro da Zona de Autossalvamento (ZAS).





Cerca de 130 trabalhadores atuaram na eliminação da barragem, e 70% deles são de Itabira. Obras de revegetação e drenagem ainda seguirão ao longo do semestre.





A estrutura de contenção de Coqueirinho, também na região, já foi construída. O Dique 3 da barragem Pontal e a barragem Ipoema, em Itabira, devem ser eliminados ainda em 2022, junto ao Dique Auxiliar da barragem 5, na Mina Águas Claras, em Nova Lima (MG).

O que é barragem a montante

Barragem a montante é o método mais arriscado para a construção de barragens, sendo que os dois desastres acontecidos em Minas, em Mariana (2015) e Brumadinho (2019), envolviam estruturas deste modelo.





Ao todo, foram mais de 280 mortes nas duas tragédias.





A Lei 14.066, de 2020, fez uma alteração da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), e passou a exigir a descaracterização deste modelo.