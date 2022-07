Aeronáutica conduz cerimônia da troca da bandeira em BH

A solenidade de troca da bandeira acontece mensalmente. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Nesta sexta-feira (29/7) foi realizada na Praça da Bandeira, localizada entre as avenidas Afonso Pena e Bandeirantes, a cerimônia de troca da bandeira, que acontece mensalmente. Desta vez, sob solenidade da Aeronáutica de Lagoa Santa.

De acordo com informações da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o evento acontece de junho a novembro, com participação da Polícia Militar de Minas Gerais, Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Guarda Municipal de Belo Horizonte, Força Aérea Brasileira e Comando da 4ª Região Militar. Cada uma das instituições comanda o evento em um mês.

Neste mês, a Aeronáutica de Lagoa Santa comandou o evento. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Praça foi reinaugurada em 12 de dezembro de 1997, como parte das comemorações dos 100 anos de Belo Horizonte. Na ocasião, foi feito um novo desenho arquitetônico com o objetivo de consolidar o local como marco cívico da capital. Criou-se então a cerimônia de Troca da Bandeira, com o objetivo de solenidade, reforçando os laços de integração, cooperação e amizade entre os órgãos envolvidos.

Além do hasteamento da bandeira, as cerimônias contam com apresentações das bandas de música das instituições, desfile de continência dos oficiais e execução dos hinos Nacional e da Bandeira.