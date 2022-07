Justiça intima União a colaborar com a Inglaterra no caso da Samarco

A Comissão de Atingidos de Naque, uma das cidades prejudicadas com o rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG), solicitou à Justiça para inserir mais nomes dentro da ação indenizatória (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O Juiz Federal Substituto da 12ª Vara da SJMG (Seção Judiciária de Minas Gerais), Michael Procopio Ribeiro Alves Avelar, intimou a União a cooperar com a Justiça Inglesa no caso do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).