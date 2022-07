Toque de terror nas telas para dar mais emoção às férias

Filmes de Tim Burton foram projetados ontem em telão, conquistando novos e encantando antigos fãs do cineasta (foto: Fotos: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Dede e Diu, na plateia a céu aberto, atraídos pela estética do artista americano e seu impacto na cultura pop

A designer de ambientes Ester Ferreira levou o namorado para o "programa diferente" no Palácio das Artes









Férias com um toque de emoção embalada no medo. O Cine Humberto Mauro recebe, hoje, a mostra "Maratona do terror", com filmes do gênero exibidos gratuitamente, em sequência. O evento, que teve início ontem e segue até às 19h30 deste sábado, acontece em diálogo com a mostra "As origens de Tim Burton", com filmes assinados pelo cineasta americano e produções que inspiraram seus principais trabalhos. Além da sala Humberto Mauro, haverá projeção também em telão instalado no jardim do Palácio das Artes.

Ontem, Tim Burton conquistou novos e encantou antigos fãs. A artista Diu, de 26 anos, acompanhou as projeções animadamente ao lado do namorado, Dede Santa Klaus, de 29. Ela contou que entrou em contato com o universo do terror por influência do irmão mais velho e se apaixonou pela obra de Burton quando assistiu ao filme “Edward Mãos de Tesoura” (1990). "É o mais famoso, não é?!", disse, embora levantando dúvidas sobre qual dos blockbusters do diretor impactou mais a cultura pop.

"Meu irmão sempre foi do meio do metal e me mostrou coisas mais obscuras", justificou antes de dizer que as animações "A Noiva Cadáver" (2005) e o "Estranho Mundo de Jack" (1993) – sendo este seu filme preferido – a encantaram pela estética, personagens fortes e histórias que fogem do clichê.

A designer de ambientes Ester Ferreira, que levou o namorado Paulo Henrique para um "programa diferente", também disse querer ver a animação de 1993. O gosto por cinema e arte levou Ester a fazer cursos sobre filmagem, cenografia e figurino. "O cinema ao ar livre dá um ambiente diferente", elogiu a designer. Elogios também repetidos pela artista Diu, principalmente sobre a montagem do espaço. Quando questionados sobre quantos filmes planejavam ver, todos os entrevistados responderem, quase como se tivesse combinado, "o máximo possível".

Entre os títulos que fazem parte da maratona estão clássicos como "The rocky horror picture show" (1975), de Jim Sharman; "Psicose" (1960), de Alfred Hitchcock; "Despertar dos mortos" (1978), de George A. Romero; e "A noiva de Frankenstein" (1935), de James Whale.

A programação de hoje também inclui a exibição dos longas "Os fantasmas se divertem" (1988) e "Sombras da noite" (2012), de Tim Burton; "O vampiro da noite" (1958), de Terence Fisher; e "Drácula de Bram Stoker" (1992), de Francis Ford Coppola.





INGRESSOS Ao todo, a "Maratona do terror" é composta por 15 filmes. Os ingressos são distribuídos na bilheteria do Cine Humberto Mauro, uma hora antes de cada exibição. A mostra "As origens de Tim Burton" prossegue em cartaz. A exibição, que começou no último dia 8 e vai até 4 de agosto, destaca os filmes dirigidos pelo cineasta até o início da década de 2010, com títulos voltados para o terror, a fábula e a fantasia.

Amanhã, às 17h30, o público poderá conferir a versão de Tim Burton para o cavaleiro das trevas em "Batman" (1989), estrelado por Michael Keaton e com Jack Nicholson no elenco. Mais tarde, às 20h, será exibido "A marca da maldade", de Orson Welles.





Serviço





Maratona do Terror e As origens de Tim Burton





– Cine Humberto Mauro, Av. Afonso Pena, 1.537, Centro

– Gratuito, com retirada de ingressos na bilheteria um hora antes





Programação deste fim de semana





Hoje (23/7)

8h15 – "Despertar dos mortos" (1978), de George A. Romero

10h45 – "Psicose" (1960), de Alfred Hitchcock

13h – "Os fantasmas se divertem" (1988), de Tim Burton

15h – "O vampiro da noite" (1958), de Terence Fisher

17h - "Sombras da noite" (2012), de Tim Burton

19h30 - "Drácula de Bram Stoker" (1992), de Francis Ford Coppola





Amanhã (24/7)

17h30 – "Batman" (1989), de Tim Burton

20h – "A marca da maldade" (1958), de Orson Welles