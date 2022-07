Com R$ 75 mil em dívidas, abrigo com 600 animais teme ficar sem ração

A ONG Sociedade Juizforense de Proteção aos Animais (SJPA) luta para conseguir alimento para mais de 600 animais, entre gatos e cachorros resgatados. O local tem mais de R$ 75 mil em dívidas com despesas para a alimentação e saúde.

ONG tem mais de R$ 75 mil em dívidas contraídas com despesas de alimentação e saúde dos animais

Nesta semana, a instituição anunciou que a empresa que fornece ração para os animais suspendeu a entrega devido ao saldo devedor de R$ 51.333,25.

Assim, a quantidade de ração disponível no estoque só supre a demanda do abrigo até o próximo domingo (10/7), informou a SJPA.

“Nós passamos a ter mais gastos e menos contribuição. Pagamos uma quantidade bem menor e, em consequência disso, a dívida começou a acumular. Precisamos sanar essa dívida, porque estamos causando um prejuízo sério aos nossos fornecedores.”,explicou Maria Elisa de Souza, presidente da SJPA.

Segundo ela, a pandemia de COVID-19 impactou na queda de doações. Contudo, a entrada de animais abandonados aumentou.

Dificuldades

Atualmente, o espaço conta com a ajuda de uma clínica para atender esses casos, mas os valores dos serviços são somados à grande dívida.

Outra dificuldade é que a manutenção da estrutura do abrigo também está sendo prejudicada. Com as dívidas, a organização está investindo todo o dinheiro arrecadado para pagar os fornecedores, o que afeta o espaço físico da ONG.

“Nós temos um muro que cai em pedaços, improvisamos com pedaço de grade e tela para impedir os animais de irem para a estrada. Temos dificuldades de prosseguir as obras, ganhamos o material, mas não temos dinheiro para pagar a mão de obra. Não estamos conseguindo manter essa estrutura física”, alerta Elisa.

A Sociedade Juizforense de Proteção aos Animais presta serviço voluntário há 35 anos, com acolhimento de cães e gatos da cidade. Todavia, sempre dependendo de doações da população.

“Nós fazemos um trabalho social que é de responsabilidade do município, nós damos um apoio, mas estamos falindo.”, destacou

Como ajudar

Para ser voluntário na ONG SJPA basta comparecer entre segunda-feira e sexta-feira, no período de 8h às 13h. O voluntário atua nas áreas que tiver maior interesse, cuidando dos cães e gatos, acompanhando na enfermaria, entre outras atividades.

A doação pode ser feita de forma on-line ou presencial tanto na ONG, que tem sede na BR-040 km 787, quanto em lojas físicas parceiras, como na Agrotela, localizada na Av. Barão do Rio Branco, 1960, e Rua São Mateus, 340.

A doação on-line pode ser feita por meio de uma das contas abaixo ou em contato pelas redes sociais.

O número de animais no lar temporário extrapola a sua capacidade. A ONG enfrenta outros desafios, como fornecer atendimento veterinário aos animais que necessitam de cirurgias, internações e outros procedimentos.