Gusttavo Lima realizou show em Almenara, no Vale do Jequitinhonha (foto: Divulgação)

Um jovem com ferimentos no rosto diz ter apanhado dos seguranças que trabalhavam no show do cantor Gusttavo Lima, no último domingo (3), no Parque de Exposições de Almenara, no Vale do Jequitinhonha.Imagens divulgadas por pessoas que estavam no local mostraram o rapaz gritando com o sangue escorrendo pelo rosto.A reportagem do EM entrou em contato com a empresa responsável pela segurança do show, que preferiu se manifestar somente no âmbito judicial.