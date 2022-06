Corpo encontrado carbonizado em carro é identificado após 100 dias

Portal Terra do Mandu

Carro e corpo estavam totalmente carbonizados com a chegada da polícia no dia do crime (foto: Redes Sociais)

O corpo da motorista de aplicativo Gislaine Cristina Ornaghi foi sepultado na manhã desta quinta-feira (30/06), em Jacutinga, no Sul de Minas, mais de 100 dias depois de ser encontrado carbonizado no bairro Caracóis, zona rural de Ouro Fino. O corpo foi localizado no dia 13 de março e estava no Instituto Médico Legal (IML), desde então, para identificação.

Segundo a Polícia Civil, o Instituto Médico Legal Dr. Andre Roquette fez o estudo antropológico do corpo e confirmou, após comparação do DNA, que trata-se da motorista de aplicativo que estava como desaparecida desde a época do crime. Entretanto, o inquérito segue em andamento para que o caso possa ser finalizado.

O crime



De acordo com informações da Polícia Militar na época, o dono da propriedade em que o carro estava incendiado foi quem acionou a polícia. Quando os policiais chegaram no local, o veículo e o corpo, que estava no banco de trás, já estavam completamente queimados.

"O local em que o veículo foi encontrado é um local bastante isolado e em meio a uma plantação de café. Também foi identificado pela equipe que a tampa do tanque de combustível estava aberta", comentou a Polícia Militar.

A Polícia começou a trabalhar com a hipótese de que o corpo era da motorista de aplicativos, pois o proprietário da empresa avisou sobre o desaparecimento da mulher na noite do dia 12 de março.

O carro, com placas de Jacutinga, foi levado a um pátio credenciado do Detran. Já o corpo foi levado inicialmente para o IML de Pouso Alegre e depois encaminhado ao departamento de Antropologia Forense, em Belo Horizonte, para identificação e exames mais precisos.

Iago Almeida / Especial ao EM