Mineiro de 9 anos é eleito Mister Mirim Mundial

Assim que recebeu a notícia no palco de que era o vencedor, Enzo abriu os braços e gritou "Receba!!", imitando o influenciador Luva de Pedreiro (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

Enzo e seu troféu no Peru após vencer o concurso (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

O mineiro Enzo Silveira Carvalho, de 9 anos, ganhou na última semana (23 a 25 de junho) o prêmio de Mister Mirim Mundial. O evento se chama “Festival de La Belleza”, em Arequipa, no Peru. O garoto nascido em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, representou o Brasil no concurso que reúne crianças do mundo todo. Ele já havia conquistado o Mister Mirim do município, em 2019, além do Mister Mirim Minas, em 2020, e o Mister Mirim Brasil, em 2021.De acordo com Andrea Graziela, mãe de Enzo, tudo começou em 2017, quando ela inscreveu o filho em um curso de modelo para crianças. Inicialmente, a ideia era trabalhar a timidez do garoto, mas o resultado foi muito melhor. Enzo adorou e decidiu que queria seguir a carreira de modelo.“Nós temos uma preparação intensa, principalmente quando o concurso está perto. Ele faz aula de teatro há muito tempo. Dessa vez ele até sambou na passarela, com traje típico e tudo mais”.Segundo Andrea, Enzo entende a seriedade do concurso, mas leva tudo com muita leveza. “A gente brinca muito, ele adora Mcdonald's. Sempre vamos entre os ensaios e ele ama”.A competição no Peru foi especial para eles, pois envolveu uma preparação maior com ajuda de dois coordenadores nacionais, Cássio Pardo e Thiago Fagundes. “Foram muito cuidadosos com as crianças, bem organizados e profissionais”.Enzo chegou à final com representantes do México e da Venezuela. Orgulhosa, a mãe disse que ele fez tudo corretamente, com muita concentração e dedicação.Agora, o garoto parte para um título inédito para o Brasil: o da categoria Mirim na República Dominicana. “Disseram que ele tem uma grande chance de vencer”, contou a mãe.





'Sempre respeitei a vontade dele'





De acordo com a mãe, Enzo toma suas próprias decisões desde o começo. (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)





Andrea explicou que nunca obrigou Enzo a fazer nada e sempre o consultou antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro do menino. Ela apresentou os prós e contras em relação aos concursos.



“Sempre conversei muito com ele e respeitei a vontade dele. Eu deixo as decisões para ele tomar, deixo ele escolher. Nesse último concurso ele estava com luzes no cabelo, e os coordenadores divergiram sobre deixar as luzes ou não. Eu cheguei nele, apresentei os pontos positivos e negativos das luzes no cabelo pro concurso. Ele decidiu ficar com elas, e assim ele desfilou”, esclareceu.





Andrea aprendeu a lidar com as vontades do filho em treinamentos de passarela do garoto. “Eles diziam que os sonhos e as vontades são da criança, não é da mãe nem do pai. É muito comum a gente ver os pais obrigando as crianças, oferecendo coisas em troca, tipo assim, 'faz isso que eu te dou isso depois'. É muito triste”.

Falta de apoio da prefeitura



A mãe de Enzo esperava mais apoio da Prefeitura de Contagem, que buscou ajuda, mas não teve como auxiliá-la nas despesas da viagem. Como o garoto ganhou o concurso estadual e nacional, ele recebe a viagem totalmente paga, mas os acompanhantes precisam desembolsar as próprias despesas.

"Precisei da ajuda de amigos para ir. Não temos apoio público nenhum. Fomos lá, carregamos a bandeira e não recebemos ajuda por isso. Não somente por meu filho que é modelo, muitas pessoas do esporte sofrem do mesmo".



*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Arruda