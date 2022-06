'Parece que está falando grego': idoso é agredido após frase dita a criança

PM de Campina Verde, no Triângulo Mineiro, foi acionada porque o suspeito teria fugido para essa cidade (foto: PMMG/Divulgação) Um idoso de 82 anos, morador de Itapagipe, no Triângulo Mineiro, acionou à Polícia Militar (PM) na tarde dessa terça-feira (28/6) para registrar um boletim de ocorrência de lesão corporal porque ele diz ter sidoi agredido com golpes de um pedaço de madeira. A agressão teria ocorrido após ele dizer para o filho do suspeito a seguinte frase: “parece que você está falando grego”.

Ainda conforme o relato do idoso aos militares, ele disse a frase, considerada uma expressão que é usada quando há a falta de compreensão em algo, porque não entendeu o que a criança estava lhe dizendo no momento em que ela estava em seu terreno, embaixo de um pé de manga, tentando arrancar minhocas.

DE acordo com o boletim de ocorrência, pouco tempo depois de dizer pela primeira vez a frase, o suspeito se aproximou do idoso e disse para ele repetir o que ele havia falado. Então, a vítima contou que repetiu e, por esse motivo, o suspeito teria invadido a sua casa.



O jovem, de 24 anos, pai da criança, portava uma faca e, em seguida, pegou um pedaço de madeira e deu três golpes no idoso, causando, segundo informações de laudo médico repassadas à PM, ferimentos na cabeça e em um dos dedos da mão.

Ainda conforme o registro policial, após as agressões o suspeito entrou um táxi e teria fugido para o município de Campina Verde, também situado no Triângulo Mineiro. Os militares da cidade foram acionados e estão à procura do suspeito