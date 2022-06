Escolas e hospital são alvos de fake news no interior de Minas

Colégio Marista São José, em Montes Claros, foi alvo de fake news (foto: Luiz Ribeiro/EM/ D.A. Press)

Uma nova onda de fake News, que tem assustado pais, professores e alunos em diferentes regiões do país, chegou também a Montes Claros, no Norte de Minas. Uma das escolas atingidas na cidade foi o Colégio Marista São José, que, nesta quarta-feira (15/6), divulgou nota, tranquilizando a comunidade escolar e informando que também registrou o fato em boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM).

Também no Norte de Minas, em Pirapora, nesta semana, Hospital da Fundação Hospitalar Dr. Moisés também virou alvo de divulgação de noticias falsas, divulgadas nas redes sociais, dando conta de um possível risco de fechamento da instituição por causa da "não renovação de alvará de funcionamento".

A onda de fake news que assusta pais, professores e alunos em diferentes estados brasileiros começou no princípio de abril. O "padrão" é o mesmo: normalmente, o autor picha em algum lugar da escola a expressão: "massacre dia x". E foi assim que ocorreu no Colégio Marista São José, em Montes Claros. O fato teria se repetido em outras escolas de ensino médio e fundamental da cidade.

Por meio de nota, o Colégio Marista São José, de Montes Claros, esclareceu que "tão logo soube do fato apurou internamente e que não há qualquer evidência de real ameaça".

"Episódios como estes têm sido relatados em diversas escolas pelo Brasil como uma prática para gerar medo e insegurança na comunidade escolar", observou a escola na nota.

"As aulas nesta quarta-feira, 15, seguem de acordo com o calendário escolar. As famílias que procuraram o colégio foram atendidas e a instituição já comunicou as autoridades competentes por meio de boletim de ocorrência", completa a nota.

Hospital alvo de fake News em Pirapora

A Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, administrada pela Prefeitura de Pirapora, cidade banhada pelo Rio São Francisco, no Norte do estado, foi alvo de fake news nesta semana. Passaram a circular nas redes sociais notícias falsas dando conta de que "sem alvará de funcionamento, o hospital corre o risco de fechar em Pirapora".

A direção do hospital, também pelas redes sociais, divulgou comunicado, combatendo as fake news. "A fundação repudia esse tipo de postagem mal-intencionada, que tenta induzir diversas pessoas a comentarem e compartilharem informações caluniosas aos cidadãos, prejudicando a imagem e o atendimento da fundação hospitalar", informou a instituição.

"As medidas cabíveis já estão sendo tomadas, para que os responsáveis pelas divulgações dessas notícias falsas sejam responsabilizados judicialmente", completa a Fundação Moisés Magalhães Freire.

O presidente do hospital de Pirapora, Paulo Rogério Souza, disse que a instituição acionou a Justiça para identificar e processar os autores das postagens falsas e caluniosas.

"Estamos de portas abertas não só para os atendimentos, como para todo e qualquer esclarecimento", afirma Paulo Rogério