Polícia Civil de Frutal identifica carro com transplante de chassi

Identificação do crime só foi possível após a remoção das camadas de verniz, tinta e primer (foto: PCMG/Divulgação)

A modalidade de crime conhecida como 'transplante de chassi' (soldagem de um pedaço de chapa metálica com numeração de chassi incompatível ao veículo) foi identificada ontem (13/6) em Frutal, no Triângulo Mineiro, pela segunda vez em cerca de um ano.

Segundo informações delegado regional Fabrício Oliveira Altemar, o Setor de Vistorias da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), apreendeu um veículo Chevrolet Corsa com esse tipo de adulteração de sinal identificador no momento em que estava sendo formalizada a vistoria para transferência de propriedade, por equipe da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).

O delegado Fabrício Altemar explicou que a identificação do crime somente foi possível após a remoção das camadas de verniz, tinta e primer. "Foram encontrados indícios suficientes de solda, massa plástica e lixamento contornado à região da gravação do número de identificação veicular (chassi)", contou.

Ainda conforme o delegado regional, os outros sinais identificadores adulterados no carro, foram: etiquetas autodestrutivas, número VIS dos vidros, supressão da data de fabricação das etiquetas dos cintos de segurança e supressão da etiqueta do número da caixa de câmbio.

Agora as investigações prosseguem pela Delegacia de Fraudes e Defraudações da PC de Frutal visando identificar o autor responsável pela adulteração. "Para isso o proprietário do carro será ouvido e prestará as informações de quem ele comprou o veículo, e assim vamos ouvindo os antigos proprietários até que cheguemos à autoria de quem fez essa adulteração", finalizou o delegado.

Anterior a esse caso, o Setor de Vistorias Veiculares da 3ª DRPC apreendeu em 6 de maio de 2021 um veículo VW Gol, também com os indícios de adulteração de sinal identificador, a partir do método criminoso conhecido como 'transplante de chassi'.