Casa sem energia elétrica pega fogo enquanto moradores dormem

Quase todo o telhado e a estrutura da casa foram consumidos pelas chamas (foto: Corpo de Bombeiros)

Por volta de 22h desse domingo (12/6), uma casa pegou fogo, em Guaranésia, no Sul de Minas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Guaxupé, que atendeu a ocorrência, os moradores estavam dormindo no momento do incêndio e a casa não tinha energia elétrica.

A Defesa Civil de Guaranésia também esteve na casa, que fica na rua João Ferreira de Moraes, e deu apoio aos bombeiros no combate às chamas.



Os militares suspeitam que as chamas tenham começado por causa de uma vela acesa, mas esta informação será confirmada em investigação da Perícia Técnica da Polícia Civil.

Os moradores conseguiram sair rápido da casa e não tiveram ferimentos. Todavia, quase todo o telhado e a estrutura da casa foram consumidos pelas chamas.

Por causa dos estragos, os moradores foram levados para a casa de parentes, Hoje (13/6), uma equipe de assistência social do município tomou providências quanto ao local que a família vai morar. O dono do imóvel não foi encontrado para falar sobre o assunto.