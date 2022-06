Batida entre carreta e carro deixa um morto na MG-434, próximo a Itabira

Depois da batida, veículo foi de encontro a um barranco; motorista teve morte imediata (foto: CBMMG/Divulgação)

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma carreta, na noite de sábado (11/6), no quilômetro oito da rodovia MG-434, entre a BR-381 e Itabira.

Depois de bater na carreta, o carro de passeio foi jogado contra um barranco. O motorista, de 50 anos, natural de Bom Jesus do Amparo, ficou preso às ferragens, já em óbito. O corpo foi desencarcerado e encaminhado para a cidade natal.

O caminhão caiu em uma ribanceira. O motorista, de 32, natural de Coronel Fabriciano, estava inconsciente. Segundo os bombeiros que estiveram no local, no choque, ele bateu com a cabeça. Foi retirado e levado, pelo Samu, para a UPA de Itabira.

Uma passageira da carreta, de 42, estava consciente. Ela foi socorrida pelos bombeiros e levada também para a UPA de Itabira.