Suspeito de tentar assaltar e executar PM a tiros é preso em Minas

Sede do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em Visconde do Rio Branco (foto: MPMG/Divulgação/Arquivo)

Suspeito de tentar assaltar e executar a tiros um policial militar, um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (10/6) durante a operação Filhos de Minas, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Zona da Mata do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Criminal de Ubá, mas a cidade onde o suspeito foi localizado pelas autoridades não foi informada. Ele responderá por latrocínio tentado.

Segundo o MPMG, o crime aconteceu em 11 de abril deste ano, quando ao menos quatro indivíduos cercaram o policial que trafegava em uma motocicleta na MG-447, que liga os municípios de Ubá e Visconde do Rio Branco, e anunciaram o assalto. Outra pessoa, não identificada, acompanhava o PM na rodovia em outra moto e também foi vítima dos criminosos.

No entanto, o policial reagiu à investida dos assaltantes, dando início a uma troca de tiros. O PM ficou gravemente ferido após ser baleado no abdômen e nas mãos. Com fraturas expostas, ele foi socorrido e sobreviveu depois de passar por uma cirurgia de emergência.

Por fim, o Ministério Público mineiro também informou que as investigações prosseguem para apurar o envolvimento dos demais suspeitos foragidos da Justiça.