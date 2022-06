Licença de terminal de Entre Rios pode considerar receios de ambientalistas

Mina dos Coelhos em Desterro de Entre Rios será a principal fonte de minério carregado no terminal em licenciamento (foto: JMN Mineração/Divulgação)

O licenciamento do terminal ferroviário da J. Mendes Logística que vem trazendo preocupações de impactos ambientais, econômicos e sociais a Entre Rios de Minas, ainda não foi avaliado e os argumentos de ambientalistas para sua suspensão podem ser levados em conta no processo, segundo informou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). A empresa afirma ter segurança operacional e ambiental.A reportagem domostrou, nesta quarta-feira (08/06), que o Instituto Guaicuy SOS Rio das Velhas e o Projeto Manuelzão protocolaram um pedido de suspensão do licenciamento do empreendimento na Superintendência Regional de Meio Ambiente (Supram) Central, até que se tenha respostas para os possíveis impactos.As preocupações dos ambientalistas são referentes a ameaças à Mata Atlântica, a recursos hídricos, supressão de espécies protegidas, risco ao abastecimento de mais de 15 mil pessoas em Entre Rios de Minas, geração de nuvens de poeira e incremento do tráfego de caminhões pesados.De acordo com a Semad, o processo de licenciamento foi formalizado em 24 de maio de 2022, e ainda não há previsão para início da análise do mesmo. "Caso seja necessário, serão solicitadas informações complementares. Essas definições só ocorrem após análise da documentação apresentada", informou o órgão ambiental do estado.O projeto prevê um terminal para o carregamento de minério produzido na Mina Morro dos Coelhos, da J. Mendes Logística (JMN Mineração), no município de Desterro de Entre Rios, a 30 quilômetros de distância, e a outras minerações da região.O valor do projeto não foi divulgado e as obras são de construção de uma via de acesso pela MG383 (Via que leva a São João Del-Rei/Tiradentes) até a ferrovia da MRS com 2,24 km, na faixa de domínio da ferrovia, e capacidade de armazenamento de cerca de 200 mil toneladas de minério de ferro.A assessoria de imprensa da J. Mendes Logística informa que apresentou estudos técnicos necessários para avaliar a viabilidade da implantação do terminal ferroviário da empresa. "Neste material estão disponibilizadas informações consistentes e embasadas que apontam total segurança operacional e ambiental do empreendimento. Esses dados serão analisados pelo órgão ambiental competente".A empresa informou, também, que solicitou e está organizando uma reunião pública na Câmara dos Vereadores de Entre Rios de Minas, marcada para o dia 11 de julho, às 19h, quando o assunto será debatido.