Nuvens deixam o tempo menos seco em BH nesta quinta-feira (9/6)

Quinta-feira (09) de tempo nublado e mínima de 15°C em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Nesta quinta-feira (09/6), as temperaturas continuam amenas em Belo Horizonte, com mínima de 15°C, registrada na estação Pampulha, e máxima de 27°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Apesar do céu parcialmente nublado em BH, não há previsão de chuva na capital, mas há possibilidade de chuva no Sul de Minas, no Campo das Vertentes, no Triângulo Mineiro e na Zona da Mata.





A menor temperatura mínima registrada em Minas foi 6,5°C, em Águas Vermelhas, no extremo Norte. A máxima de 33°C também é prevista para o Região Norte do estado.