Polícia Rodoviária prende homem com 31kg de crack em mala

Suspeito carregava 31kg de crack em mala de viagem (foto: Divulgação/PRF)

Um homem, de 22 anos, suspeito de traficar drogas foi preso no quilômetro 278 da BR-116, em Teófilo Otoni, na Região do Vale do Jequitinhonha, na tarde dessa segunda-feira (6/6). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o jovem foram apreendidos aproximadamente 31 quilos de crack.