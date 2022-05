Aberta neste domingo a 8ª edição da Campanha do Agasalho do Servas

Está aberta a 8ª edição da campanha #CalorHumano para arrecadar agasalhos, cobertores e acessórios de inverno e auxiliar as pessoas que estão em vulnerabilidade social (foto: Cristiano Machado / Imprensa MG )

Começou neste domingo, (22/5), a 8ª edição da campanha #CalorHumano do Serviço Social Autônomo (Servas). O objetivo é arrecadar agasalhos, cobertores e acessórios de inverno e auxiliar as pessoas que estão em vulnerabilidade social, especialmente as que se encontram situação de rua.

Neste ano, foram disponibilizados mais de 25 pontos de coleta para facilitar as doações por empresas ou pessoas que queiram contribuir. Elas serão encaminhadas a entidades socioassistenciais que acolhem e atendem esse público em Minas.

Com o frio intenso nos últimos dias, o Servas antecipou as arrecadações em sua sede, na avenida Cristóvão Colombro, 583, no bairro Funcionários, região centro-sul de Belo Horizonte. Até a última quinta-feira (19/5), já haviam sido doados mais de 500 cobertores a instituições que atendem e acolhem a população que se encontra em situação de rua.

A campanha deve durar cerca de três meses. Neste ano, o Servas pretende ampliar o número de doações recebidas, que chegaram a 30 mil itens no ano passado.

"O Inverno é a estação mais fria do ano, com bruscas quedas de temperaturas e, por esse motivo, os pedidos de ajuda aumentam. Estamos sempre de portas abertas para receber doações. Contamos com sua solidariedade para espalhar #CalorHumano a quem precisa", disse a presidente do Servas, Aléxia de Paiva Brant.

Além do Servas, a Defesa Civil Estadual também tem trabalhado para ajudar quem mais precisa neste período. Ela já distribuiu 400 kits para a população em situação de rua que se encontra nos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os kits contêm cobertores, agasalhos, toucas e objetos para higiene pessoal, como escova de dente, creme dental e papel higiênico.

Confira abaixo a relação dos pontos de coleta dos donativos:

· Sede do SERVAS

Av. Cristovão Colombo, 683

· Supermercado Verdemar

Ø Av. Nossa Senhora do Carmo, 1900 - São Pedro

Ø Av. Olegário Maciel, 1600 - Lourdes

Ø Av. Raja Gabáglia, 3600 - Estoril

Ø Av. do Contorno, 6061 - São Pedro

Ø Rua Guaicuí,700 - Luxemburgo

Ø Rua Turquesa, 721 - Prado

Ø Av. Professor Mário Werneck, 1500 - Buritis

Ø Rua Viçosa, 572 - São Pedro

Ø Rua Vancouver, 40 - Jardim Canadá - Nova Lima

Ø Rua Fernandes Tourinho, 471 - Funcionários

Ø Rua do Ouro, 195 - Serra

Ø Av. Santa Rosa, 8496 - São Luiz

Ø Av. Presidente Tancredo Neves, 2700 - Paquetá

Ø Av. Cristiano Machado, 2130 - Cidade Nova

· Unidades do Supermercado Super Nosso

Ø Loja Alphaville - Av. Princesa Diana, s/º, Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG

Ø Loja Gutierrez - Rua André Cavalcanti, 237, Gutierrez, Belo Horizonte/MG

Ø Loja Pampulha - Av. Portugal 2481, Santa Amélia, Belo Horizonte/MG

Ø Loja Cruzeiro - Av Afonso Pena, 3.328, Cruzeiro, Belo Horizonte/MG

Ø Loja Lourdes - Rua Gonçalves Dias, 1.979, Lourdes, BH/MG

Ø Loja Castelo - Av Heráclito Mourão de Miranda, 1.700, Castelo/, Belo Horizonte/MG

Ø Loja Luxemburgo - Av Guaicui, 355, Coração de Jesus, Belo Horizonte/MG

Ø Loja Nova Lima/ Vale Sereno - Rodovia MG 30, Lj. 18, Vale do Sereno, Nova Lima/MG

Ø Loja Gutierrez - Av. Marques de Valência, 170, Gutierrez, Belo Horizonte/MG

Ø Loja Cidade Jardim - Av. Prudente de Morais, 374, Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG

· Shopping DiamondMall

Av. Olegário Maciel, 1600 - Lourdes

· Cemig

Av. Barbacena 1200 Santo Agostinho

Contato Servas: (31) 3349-2420/2403

Com informações da Agência Minas