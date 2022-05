PM prende em Uberlândia procurado pela Justiça de Formiga

Foragido estava de moto e foi parado em um blitz de rotina da PM (foto: Divulgação/PMMG)

Um foragido da Justiça foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite desta segunda-feira (16/5) durante ação da Polícia Militar Rodoviária, na MGC-452. Ela era procurado há dois meses pela Justiça mineira, depois de um mandado de prisão ter sido emitido em Formiga, no Centro-Oeste do estado a mais de 400km de distância.