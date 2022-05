Igarapé inaugura hospital com capacidade para 800 cirurgias por mês

Hospital 272 Joias é inaugurado em Igarapé (foto: Divulgação)

Marcelo Queiroga, Romeu Zema e Arnaldo Chaves (prefeito de Igarapé) (foto: Divulgação/Prefeitura de Igarapé)

Abaeté

Araújo

Barão de Cocais

Bom Despacho

Bonfim

Brumadinho

Campo Belo

Carmópolis de Minas

Cláudio

Conceição do Pará

Confins

Contagem

Córrego Fundo

Crucilândia

Esmeraldas

Estrela do Indaiá

Florestal

Formiga

Ibirité

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Itabirito

Itaguara

Itapecerica

Itatiaiuçu

Itaúna

Juatuba

Lagoa da Prata

Leandro Ferreira

Mariana

Mário Campos

Martinho Campos

Mateus Leme

Nova Era

Nova Lima

Nova Serrana

Onça do Pitangui

Ouro Branco

Ouro Preto

Pará de Minas

Passa Tempo

Pedro Leopoldo

Pequi

Perdigão

Piedade do Gerais

Piracema

Pitangui

Raposos

Rio Acima

Rio Manso

Santa Luzia

São Gonçalo do Pará

São Joaquim de Bicas

São José da Varginha

São Sebastião do Oeste

Sarzedo

Taquaraçu de Minas

Ubá

A Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (Icismep) inaugurou, na manhã desta terça-feira (17), o Hospital 272 Joias, em Igarapé, cidade de 44 mil habitantes na Região Metropolitana de Belo Horizonte.A unidade com capacidade para 1.000 atendimentos diários e 800 cirurgias por mês abrangerá os 65 municípios consorciados no Icismep.O hospital recebeu esse nome em homenagem às vítimas do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em 2019.Serão cerca de 70 profissionais - todos transferidos da unidade fechada em Betim - especializados em áreas como oftalmologia, otorrinolaringologia, angiologia, ortopedia, cardiologia e dermatologia.A estrutura dispõe de blocos cirúrgicos para realização de procedimentos de todas as especialidades atendidas.O espaço já atende pacientes com casos de glaucoma e para entrega de colírios. O projeto também prevê consultas de fonoaudiologia, testes ergométricos, eletroencefalograma, eletroneuromiografia e ultrassonografia.A obra de construção do Hospital 272 Joias foi custeada por meio de recursos públicos, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), do Ministério da Saúde, do Comitê Gestor do Dano Moral Coletivo e dos recursos dos municípios que fazem parte do consórcio da Icismep.O evento contou com a presença presidente do Icismep e prefeito de São Joaquim de Bicas, Guto Resende; do prefeito de Igarapé, Arnaldo Chaves; do governador de Minas Gerais, Romeu Zema; do secretário estadual de saúde, Fábio Baccheretti; e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.