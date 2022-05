Escritora Ani de Souza, sogra da prefeita de Uberaba, morre aos 78 anos

Ani de Souza Arantes Santos ocupava a cadeira número 4 da Academia de Letras do Triângulo Mineiro (ALTM)

A escritora Ani de Souza Arantes Santos, de 78 anos, morreu nesta terça-feira (10/5) após sofrer uma parada cardíaca durante uma cirurgia. Ela era sogra da prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, e ocupava a cadeira número 4 da Academia de Letras do Triângulo Mineiro (ALTM).

Ani deixa o marido, Laércio Arantes dos Santos, os filhos, Juliano e Luciana Arantes Santos, e os netos, Bento e Benjamin. Em homenagem à escritora, a prefeitura de Uberaba decretou luto oficial de três dias e externou “os sentimentos a todos os familiares e amigos”.



O presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro (ALTM), João Eurípedes Sabino, disse que Ani foi uma grande apoiadora de todos os segmentos culturais de Uberaba.

“Juntamente de sua irmã, Iná (gêmeas idênticas), frequentou a academia por mais de 25 anos. Ela foi fazer uma cirurgia para tirar ‘cálculo na vesícula’ e, infelizmente, acabou tendo uma parada cardíaca”.

Segundo João Sabino, Ani e Iná publicaram muitas obras em parceria. “Ani deixa um legado, porque ela com sua irmã Iná, escreveram vários trabalhos sobre gêmeos, tendo inclusive já participado do Programa Jô Soares, além de várias entrevistas para rádios, jornais e revistas de todo o país”.

O presidente da ALTM revelou ainda que as irmãs lançariam um livro sobre o joio e o trigo no 10º Festival Literário de Araxá (Fliaraxá) , a ser realizado entre esta quarta-feira (11/5) e o próximo domingo (15/5). O tema do evento será “Abolição, Independência e Literatura”.