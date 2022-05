Mineiro será o 2º brasileiro a ir ao espaço: 'Alegria com frio na barriga'

O engenheiro Victor Correa Hespanha vai fazer uma viagem ao espaço após ser sorteado para participar da missão NS-21, da Blue Origin, empresa de exploração espacial do bilionário Jeff Bezos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Pés (ainda) na terra, emoção nas alturas e um frio na barriga. De Belo Horizonte ao espaço sideral, passando antes pelo Texas, nos Estados Unidos, e escala em conquistas, realizações, planos para o futuro e muita alegria.



Em apenas dois dias, a vida do mineiro Victor Hespanha, de 28 anos, engenheiro de produção, deu um salto e mostrou que o céu é o limite para os sonhos: ele será o segundo brasileiro a fazer uma viagem ao espaço - o primeiro foi o astronauta e ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.





A viagem ainda não tem data marcada, e, antes de decolar, o engenheiro de produção passará por treinamento no Texas (EUA). Na tarde de ontem, no apartamento em que mora com a esposa, Marcella Hespanha, engenheira civil, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul da capital, o belo-horizontino Victor se declarou extasiado com a notícia de que será um dos passageiros do voo, que terá duração de pouco mais de 10 minutos, após ser sorteado por uma empresa de investimento do universo de criptomoedas.





"É uma mistura de alegria com frio na barriga. A Marcella também está feliz, a exemplo dos meus pais. Quero ser o representante de milhões de brasileiros que sonham em conhecer o espaço, e abrir portas, especialmente para os jovens, tornando esse desejo de viajar mais próximo de todos, mais acessível, democratizar esse acesso. Quero levar a Bandeira do Brasil, falar de esperança, ainda mais num período de pandemia", disse o filho único de Marcelo Hespanha, auditor formado em ciências contábeis, e Cláudia Correa, corretora de imóveis. "Tenho um cachorro, o Lord", fez questão de ressaltar o futuro "viajante do espaço", que trabalha numa empresa com desenvolvimento de negócios.





Diante da conquista, e se dizendo "visionário por ter investido em criptomoedas e sortudo por ter conseguido a vaga", Victor, formado em engenharia de produção na Universidade Fumec, conta que gostaria de levar, na cápsula, "os sonhos dos brasileiros" e deixar, bem longe da Terra, a COVID-19.





"Sempre fui apaixonado por tecnologia e inovação, vou ter uma experiência muito importante e muitas histórias para contar. "Espero que seja um momento importante para dizer que nunca devemos desistir dos nossos sonhos, e estimular os jovens para que estudem sempre, cada vez mais", afirmou. "Penso que é um presente de Deus, fico um pouco ansioso, ao mesmo tempo animado, pois serei o segundo astronauta brasileiro", destacou."











E será que vai bater um medo? A resposta: "Só vou ter medo na hora de subir a escada para acessar a cápsula", brincou, o mineiro que adora pão de queijo e tinha o desejo, desde criança, de ser jogador de futebol - um sonho que foi "para o espaço" para dar lugar à oportunidade de ver o planeta do alto, a curvatura da Terra, e, com certeza, "um belo horizonte".





VERBO "MINTAR" No universo das criptomoedas, o verbo "mintar" significa investir. E Victor Hespanha nunca poderia imaginar que, ao "mintar seu primeiro NFT (Non-Fungible Token) seria contemplado com uma viagem ao espaço. O mineiro investiu no Gen-1, ativo da Crypto Space Agency (CSA), a agência espacial para a nação cripto, e conquistou o lugar no quinto voo tripulado do New Shepard (foguete da Blue Origin).





De acordo com informações da empresa, foi a primeira vez que Victor teve contato com o universo de criptomoedas e NFTs - ele investiu no ativo como parte da estratégia de diversificação da sua carteira. "Comprei pensando no potencial de valorização, nunca imaginei que seria sorteado. Estou realizando um sonho de criança por meio de um NFT, a ficha ainda está caindo."





Na avaliação do engenheiro de produção, como não poderia deixar de ser, a experiência tem tudo para se tornar inesquecível. Já o co-fundador da CSA, Sam Hutchison, destaca que fortalece a missão de "unir a tecnologia da indústria espacial com a inovação e o poder financeiro do mercado cripto para que a humanidade possa ter uma visão do futuro além da Terra".





Também co-fundador da CSA, Joshua Skurla complementa que os fundadores da empresa passaram suas carreiras desenvolvendo produtos de ponta para agências nacionais espaciais, companhias aeroespaciais, empresas de metaverso, blockchain e indústria de entretenimento. "Agora estamos fazendo isso para uma comunidade mais ampla, e é só o começo", ressaltou.





Ainda de acordo com a nota da empresa, A CSA disponibilizou 5.555 Gen-1 no mercado e prevê mais voos espaciais. Os investidores se tornam membros premium da comunidade e têm vantagens como acesso prioritário a eventos, produtos e sorteios.